Рязань, , 08:17 — REGNUM Михаил Семенов пробыл в должности вице-губернатора Рязанской области 40 дней. О «подводных камнях» экс-вице-губернатор Михаил Семенов рассказал ИА REGNUM.

Назначение Михаила Семенова состоялось 7 сентября 2021 года. Его представили членам правительства Рязанской области и федеральным структурам. На тот момент являющимся губернатором Рязанской области Николай Любимов отметил его прошлые заслуги и поручил заниматься вопросами экономики, промышленности и социальной сферы. Семенов сделал упор на координации правительства, строительном комплексе и инвестиционной политике, вопросах социальной сферы.

«Нет в регионе стратегии строительного комплекса. Есть отдельные задачи, так и те решались не совсем успешно. Тема социальной жизни населения в регионе очень острая. И по этим вопросам были предложены инструменты решения. Информационное пространство отдельная тема разговора. Казалось бы, оно должно мотивировать, проводить анализ проблем с участием экспертов, а в отдельных случаях стабилизировать обстановку. За месяц работы ничего этого и много другого я не увидел. Органы власти боятся жителей, а последние, в свою очередь, не знают, как до них достучаться. С назначением Малкова, в регионе данные проблемы постепенно изобличаются», — отмечает Семенов.

В 2021 году Михаил Семенов предложил провести кадровые перестановки в Правительстве Рязанской области и потребовал прозрачности в сферах инвестиционной политики и строительстве. Инициативы пришлась не по нраву.

«Команда, которая была сформирована моим предшественником, к которому кстати я не имею никакого отношения и с ним не знаком — разношерстная и ко многим у меня были вопросы. Понимал, что требуются радикальные меры, а не «перестановка мебели» в виде одних и тех же кадров. Были идеи по новым назначениям и распределению полномочий, которые были одобрены Любимовым, но которым не суждено было реализоваться. Мое назначение было неожиданностью для многих и очевидно не для всех стало удобным», — сказал он.

Ранее Михаил Семенов работал в Администрации Президента РФ. Курировал вопросы экономики и социального развития Южной Осетии и Абхазии. Позже занимался оказанием помощи пострадавшим территориям Донбасса, в том числе вопросами гуманитарной интеграции, которая сейчас имеет уже другие масштабы и рамки взаимодействия.

«По просьбе Любимова, мне предложили рассмотреть вакансию вице-губернатора в родной для меня области. Регионального опыта в моей биографии не хватало, но это вдвойне подогревало интерес к данному предложению на ровне с другими предложениями. Учитывая, что мои проекты в Администрации Президента РФ имели вполне конкретный результат, как в области строительства, так и социально-экономического развития я был уверен в своей востребованности в Рязанской области, как человек, знающий, как достичь целей, создав «небольшие компактные механизмы». Лишь бы никто палки в колеса не вставлял», — утверждает Семенов.

Официальная причина увольнения Михаила Семенова — аннуляция допуска к гостайне. Но анализ вопроса открывает иные обстоятельства.

«По сигналу «бдительных жителей» 9 октября 2021 года я, как исполняющий обязанности губернатора был задержан сотрудниками органов безопасности: якобы на охоте в заказнике Сараевского района застрелил двух лосей. Позже выяснилось, что животные были убиты охотниками, с которыми я даже не знаком, на законных основаниях в 4 утра, когда я находился дома», — утверждает он.

Спустя три дня, 12 октября 2021 года Михаил Семенов после очередного заседания регионального правительства сделал опровержение информации, появившейся в телеграмм-канале, так как информация о его задержании стала распространяться по Рязанской области в неподтвержденных интерпретациях.

«В этот же день мне предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Я отказался. Несмотря на это, 13 октября 2021 года я был отстранен от исполнения обязанностей в связи с появлением информации в телеграмм-канале. Причем решение было подписано Любимовым, находящимся на аравийском полуострове, и имеет ли оно законную силу — мне до сих пор не ясно.

18 октября 2021 года, когда я находился в Москве, я был уволен в связи с нарушением вопросов гостайны. Основание увольнения для меня стало сюрпризом. Что же именно я нарушил — мне никто ответить не смог», — говорит Семенов.

В январе текущего года экс-вице-губернатор решил оспорить это решение в Рязанском областном суде, а затем в апреле обжаловал его в апелляционном суде в Москве. Однако безуспешно.

«Позже выяснилось, что мое «нарушение гостайны» — это незапертая дверь в комнате отдыха в моем кабинете. Никаких сведений составляющих гостайну утрачено не было, ни за какие требования я не расписывался. Я знаю, как работать с гостайной, у меня хорошая школа в Администрации Президента Российской Федерации. Поэтому я и пошел в суд разобраться в вопросе с учетом всех деталей и обстоятельств. Это мы говорим, что называется де-юре, а фактически мое увольнение связано с тем, что я отказался подписывать заявление об увольнении по собственному желанию», — уверен он.

Не обошлось и без угроз, требовавших подписать заявление: «в противном случае будут последствия».

«Неоднократно слышал в свой адрес, что я пошел против «системы», но это не так. Это искусственная ситуация, которая требовала внимания и решительных стратегических действий со стороны Любимова. Выглядит, мягко говоря, очень странно: пригласили на работу, нареканий не было, отработал чуть больше месяца, в сети Интернет появились фейки, вина не доказана — пиши заявление, да еще и под угрозами последствий. Где командный принцип? В вопросах нужно разбираться, а не пытаться моим увольнением создать иллюзию управляемости и стабильности. Решение Любимова — это его личное решение, которое повлекло определенные последствия и за которое теперь уже «отрабатывает система» — суды, прокуратура, органы власти», — говорит Семенов.

Исковые требования Михаил Семенов планирует уточнить, так как в Рязанской области произошли кадровые изменения, а его трудовой спор связан с Любимовым.

«Иск у меня подан о восстановлении в должности в связи с незаконным увольнением. Требовать восстановления в новую команду Малкова не совсем правильно, да и предложений от него таких не было. Поэтому часть исковых требований становится формальной и теряет свою актуальность, а вот с основанием увольнения я не согласен. И для этого у меня еще есть инструменты. Надеюсь, суды и органы власти не будут так формально подходит к вопросу», — заметил он.

Теперь Михаил Семенов обратился в суд с кассационной жалобой. Заседание назначено на 11 августа. Удастся ли ему отстоять свою честь и достоинство, покажет время. Но Семенов уверен, что под руководством Малкова Рязанскую область ждёт новый позитивный виток развития, а вопрос бывшего вице-губернатора новый руководитель вряд ли оставит без внимания.