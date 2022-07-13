Курган, 13 июля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Кургане главный врач одной из городских больниц обвиняется в пяти преступлениях, которые квалифицируются, как превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

В ходе предварительного следствия установлено, что главный врач давала подчиненному ей главному бухгалтеру указания о премировании ряда сотрудников за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Однако стимулирующие выплаты возвращались главному врачу и расходовались по её личному усмотрению. В итоге медикам причинён ущерб на сумму более 97 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кетовском районе Курганской области перед судом предстанет бывшая глава одного из сельских советов. которую обвиняют в получении премий по подложным документам.