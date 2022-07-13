Орел, , 20:27 — REGNUM Доследственную проверку по факту автоаварии с участием автобуса в Ливенском районе Орловской области начала следственные органы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Орловской области Александр Коргин.

Следственный комитет Sledcom.ru

«Следователями Ливенского МСО СУ СК России по Орловской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — уточнил представитель следственного ведомства.

Следователи намерены проверить качество оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуального решение.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошла утром 13 июля на автодороге Орёл — Тамбов в Ливенском районе Орловской области. По уточнённым данным, медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам автобуса.