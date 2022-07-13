Орел, 13 июля 2022, 20:27 — REGNUM Доследственную проверку по факту автоаварии с участием автобуса в Ливенском районе Орловской области начала следственные органы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Орловской области Александр Коргин.
Следователи намерены проверить качество оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуального решение.
Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошла утром 13 июля на автодороге Орёл — Тамбов в Ливенском районе Орловской области. По уточнённым данным, медицинская помощь понадобилась восьми пассажирам автобуса.