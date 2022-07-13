Ростов-на-Дону, 13 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В Ростовской области ещё 499 обманутых дольщиков либо получат ключи от квартир, либо получат компенсации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутый дольщик

«В настоящее время по 15 многоквартирным домам (а это 845 договоров участия в долевом строительстве) права граждан восстановлены, до конца года нам предстоит обеспечить права еще по 499 договорам долевого участия», — отметил заместитель донского министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Вифлянцев.

Так, до конца 2022 года проблема будет решена для тех, кто вложился в строительство 29 проблемных объектов в Ростовской области. На эти цели будет направлено более 1 млрд рублей.

В 2023 году планируется обеспечить права граждан ещё по 32 многоквартирным домам, строительство которых надолго затянулось или приостановилось.