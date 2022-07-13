Ижевск, 13 июля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В Сюмсинском районе в результате грозы и порывистого ветра произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электричества остались восемь социально значимых объекта, сообщил в своем telegram-канале председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

telegram-канал Ярослава Семенова Пострадавший от ветра Дом культуры в Удмуртии

Кроме того, была повреждена кровля Кильмезского сельского дома культуры.

Сейчас работы по ликвидации аварии на электросети проводят пять аварийных бригад. Ориентировочно, электроснабжение будет восстановлено к 17:00 по местному времени 14 июля.

Семенов предупредил, что в первой половине предстоящей ночи в Удмуртии местами ожидаются грозы с усилением ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах ливни и град.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких дней от ураганов и сильных ливней страдают ряд регионов Приволжского федерального округа. Так, в выходные половина месячной нормы осадков выпала в Йошкар-Оле. В Мордовии накануне ураган повредил строения в ряде населенных пунктов Старошайговского района.