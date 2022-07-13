Нижний Новгород, 13 июля 2022, 20:15 — REGNUM За последние два года популярность недвижимости за пределами городов в Нижегородской области выросла на 30%, передаёт «GiperNN» со ссылкой на данные аналитиков.
Читайте также: Вторичное жильё в Нижнем Новгороде подорожало более чем на четверть
По мнению экспертов, такая тенденция связана в первую очередь с пандемией коронавирусной инфекции, вспыхнувшей в начале 2020 года и продолжающейся до сих пор.
Также на повышение спроса на загородные дома оказали влияние появление новых профессий, позволяющих работать удалённо, и значительный рост цен на квартиры в городах по всему региону.
Читайте также: Новые квартиры в Нижнем Новгороде могут подорожать в два раза — мнение