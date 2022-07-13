Нижний Новгород, 13 июля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. За последние два года популярность недвижимости за пределами городов в Нижегородской области выросла на 30%, передаёт GiperNN со ссылкой на данные аналитиков.

Алексей Белобородов Нижний Новгород

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По мнению экспертов, такая тенденция связана в первую очередь с пандемией коронавирусной инфекции, вспыхнувшей в начале 2020 года и продолжающейся до сих пор.

Также на повышение спроса на загородные дома оказали влияние появление новых профессий, позволяющих работать удалённо, и значительный рост цен на квартиры в городах по всему региону.

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