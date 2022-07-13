Йошкар-Ола, 13 июля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. По итогам января-мая текущего года население Марий Эл естественным путём сократилось на 1 498 человек. Об этом свидетельствует оперативная информация, опубликованная на портале Маристата.

Дарья Драй ИА REGNUM За Россию!

Годом ранее за аналогичный период естественная убыль населения республики составила 1 557 человек.

За пять месяцев текущего года умерло 3864 жителя республики, что ниже показателя января-мая 2021 года на 234 человека. При этом число родившихся сократилось на 175 человек — до 2366 младенцев.

Кроме того, в январе–мае ускорился миграционный отток населения Марий Эл. Так, за пять месяцев предыдущего года миграционная убыль населения составила 633 человека, за аналогичные месяцы 2022 года показатель увеличился до 1 167 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения России в мае 2022 года составила 43 238 человек, что на 22,3% ниже показателя мая прошлого года. Согласно данным Росстата, за месяц в России родились 103 819 младенцев, а умерли 147 057 человек.

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