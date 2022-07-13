Москва, , 20:11 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 8 июля замедлилась до 15,62% в годовом выражении с 16,19% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 июля снизились в среднем на 0,03%, а инфляция с начала года замедлилась до 11,60%.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (-0,37% после — 0,38% неделей ранее) за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедления роста цен на другие продукты питания.

В сегменте непродовольственных товаров цены снижаются вторую неделю подряд (-0,08% после — 0,07%). В частности, снизились цены на легковые автомобили, электро- и бытовые приборы, строительные материалы, одежду и обувь. На большинство остальных товарных групп в данном сегменте рост цен замедлился.

В секторе регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%. При этом темпы удорожания туристических услуг снизились: перелёт в самолёте подорожал на 5,41% (+7,30% неделей ранее), санаторно-оздоровительные услуги — на 0,81% (+1,20% неделей ранее).

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