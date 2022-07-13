Луганск, , 20:09 — REGNUM Наступающие войска России и республик Донбасса зашли в город Соледар, сообщает 13 июля агентство РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Перед началом операции Василий Иванов © ИА REGNUM

По его данным, в ходе наступления был захвачен крупный украинский слад 122-мм боеприпасов.

«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», — цитирует агентство слова Киселева.

Ранее он сообщил о начале боев в городской черте города Северск.

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