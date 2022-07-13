Луганск, 13 июля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Наступающие войска России и республик Донбасса зашли в город Соледар, сообщает 13 июля агентство РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом операции

По его данным, в ходе наступления был захвачен крупный украинский склад 122-мм боеприпасов.

«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», — цитирует агентство слова Киселева.

Ранее он сообщил о начале боев в городской черте города Северск.