Началось освобождение города Соледар — МВД ЛНР
Луганск, 13 июля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Наступающие войска России и республик Донбасса зашли в город Соледар, сообщает 13 июля агентство РИА Новости со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед началом операции
По его данным, в ходе наступления был захвачен крупный украинский склад 122-мм боеприпасов.
«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара», — цитирует агентство слова Киселева.
Ранее он сообщил о начале боев в городской черте города Северск.