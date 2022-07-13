Киев, , 19:57 — REGNUM Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР (Северная Корея) из-за признания Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает 13 июля украинский МИД.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев «решительно осуждает решение КНДР», — указано в заявлении МИД Украины.

«Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна… В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — написано в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля КНДР официально признала Донецкую и Луганскую Народные Республики.

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