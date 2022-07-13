Нижний Новгород, 13 июля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Около 19,6 млрд рублей потратят на продление метро в Нижнем Новгороде до станции «Сормовская». Об этом стало известно в ходе заседания городской думы сегодня, 13 июля.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР В метро

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Деньги на эти цели будут поэтапно выделять из бюджета Нижегородской области в течение пяти лет.

По имеющейся информации, в 2022 году на эти цели обещают предоставить чуть больше 865 млн рублей. В 2023 году столица Приволжья получит ещё около 1,7 млрд рублей. А в 2024 году — не менее 4,4 млрд рублей.

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