Сараево, , 00:08 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 13 июля официально подтверждён первый случай заражения оспой обезьян. Об этом телеканалу «Хайат» сообщила директор Инфекционной больницы Университетского клинического центра в Сараево Себия Изетбегович.

Оспа обезьян © ИА REGNUM

По словам врача, инфекционной болезнью заболел пациент, который вернулся из поездки в Германию.

Напомним, что ранее первый случай заболевания оспой обезьян был подтвержден в России. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что все, кто был в контакте с заразившимся ею жителем РФ, находятся под наблюдением врачей.