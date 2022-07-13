Дагестан, 18 октября, 2003, 18:25 — ИА Регнум. В последнее время Махачкала стала раем для разного рода "деклассированных элементов", просящих милостыню "во имя Аллаха", реже "Христа ради". В основном, это целые кланы, прибывшие в республику неизвестно откуда. Их принято называть здесь собирательным словом "цыгане", но чаще они оказываются таджиками и курдами, снявшимися с мест привычного обитания и кочующими по просторам бывшего СССР в результате военных действий и других социальных перипетий.

Сегодня в Махачкале, по сообщению корреспондента ИА REGNUM, в результате проведения городским властями операции "Бродяга" в приемник-распределитель доставлены около ста человек цыганской, курдской, таджикской национальностей, занимавшихся на улицах города попрошайничеством. Подавляющее большинство из них - женщины и дети. Операция продолжается.