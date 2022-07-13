Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Министерство транспорта США одобрило запрос авиакомпании American Airlines на возобновление полетов на Кубу, сообщает 13 июля Reuters.

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American Airlines обратилась за разрешением на полеты из Майами в аэропорты Санта-Клару, Ольгин, Матанзас/Варадеро и Сантьяго-де-Куба.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа запретила пассажирские авиаперевозки между небольшими кубинскими аэропортами, однако новый президент Джо Байден отменил ряд данных ограничений, включая запрет на полеты американских авиакомпаний в кубинские аэропорты, кроме Гаваны.

Напомним, что администрация Трампа ввела ряд авиационных ограничений в 2019 и 2020 годах в попытке усилить экономическое давление США на кубинское правительство.