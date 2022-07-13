Луганск, , 19:46 — REGNUM Российские войска и подразделения Народной милиции Донбасса завязали бои в городской черте Северска, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР Mil-lnr.info

По его словам, город может быть очищен от укронацистов в течение ближайших дней.

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления… Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», — сказал Киселев.

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