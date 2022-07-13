Луганск, 13 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Российские войска и подразделения Народной милиции Донбасса завязали бои в городской черте Северска, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Mil-lnr.info Военнослужащий Народной милиции ЛНР

По его словам, город может быть очищен от укронацистов в течение ближайших дней.

«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления… Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», — сказал Киселев.