Москва, , 19:45 — REGNUM В Совфеде разъяснения Еврокомиссии по транзиту в Калининградскую область назвали произволом.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Разъяснения Еврокомиссии по транзиту в Калининград являются полным произволом, не основаны на нормах права и нарушают суверенитет Российской Федерации», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Владимир Джабаров оскорблен тем, что Еврокомиссия залает правила транзита грузов в регион России. Он возмущен тем, что великую державу ограничивают в товаропотоках со своей же территорией.

Ранее Литва ввела ограничения на транзит грузов в Калининградскую область, позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту. Еврокомиссия запрещает доставку автотранспортом подсанкционных товаров через свою территорию из России в Калининград, однако этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки.

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