Казань, , 19:38 — REGNUM Массовая гибель пчёл рядом с посевами рапса и люцерны зафиксирована вблизи села Кузайкино Альметьевского района. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Татарии.

Обследование обработанного агрохимикатами поля пресс-служба управления Россельхознадзора по Татарии

Инспектором отдела земельного надзора проведено выездное обследование полей, которые ранее были обработаны химическими веществами. Были отобраны пробы растений для определения остаточного количества пестицидов с целью определения соблюдения сельхозпредприятием регламентов применения пестицидов.

В отношении ООО «Союз Агро» проведена профилактическая беседа о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава организации «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин сообщал о массовой гибели пчелосемей в Арском районе республики.

Уже несколько лет подряд пасечники России жалуются на массовый мор пчел, связывая его с обработкой агрохимикатами полей с медоносными растениями.

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