Казань, 13 июля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Массовая гибель пчёл рядом с посевами рапса и люцерны зафиксирована вблизи села Кузайкино Альметьевского района. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Татарии.

пресс-служба управления Россельхознадзора по Татарии Обследование обработанного агрохимикатами поля

Инспектором отдела земельного надзора проведено выездное обследование полей, которые ранее были обработаны химическими веществами. Были отобраны пробы растений для определения остаточного количества пестицидов с целью определения соблюдения сельхозпредприятием регламентов применения пестицидов.

В отношении ООО «Союз Агро» проведена профилактическая беседа о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава организации «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин сообщал о массовой гибели пчелосемей в Арском районе республики.

Уже несколько лет подряд пасечники России жалуются на массовый мор пчел, связывая его с обработкой агрохимикатами полей с медоносными растениями.

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