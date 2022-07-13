Брюссель, , 19:34 — REGNUM Странам-членам Евросоюза надо перестать жаловаться и увеличить свои взносы на помощь Украине и платить за антироссийские санкции, заявил 13 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, если страны Европы этого не сделают, то потом они заплатят ещё больше.

«Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придётся платить больше», — заявил Столтенберг.

«Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. Я считаю этот сигнал очень важным», — отметил генсек НАТО.

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