Аша, Челябинская область, 13 июля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Аше Челябинской области местную жительницу осудили за насилие над полицейским. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, 15 апреля наряд полиции прибыл в частный дом по вызову. И находившаяся там 38-летняя гражданка нецензурно выражалась, а затем схватила сотрудника за обмундирование и нанесла удары по голове.

Вину за собой дама признала. Суд назначил ей год условно с шестимесячным испытательным сроком.