Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан оговорился, когда заявил о планах Соединенных Штатов открыть консульство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби Defense.gov

По его словам, никаких изменений в политике Вашингтоне в отношении консульства не произошло.

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят вновь открыть консульство для палестинцев в западной части Иерусалима, которое было закрыто экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 году.