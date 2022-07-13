Саранск, , 19:26 — REGNUM 14 июля в ночные и дневные часы местами на территории Мордовии ожидаются порывы ветра до 17 м/с, гроза и сильный дождь. Об этом предупреждает управления МЧС по республике со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Порывистый ветер ожидается в Томской области ГУ МЧС по Томской области

Кроме того, с 14 по 15 июля в 12 муниципальных районах республики, в том числе и в Саранске, сохраняется высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля от урагана пострадали несколько населенных пунктов в Старошайговском районе. В частности, разрушения и повреждения объектов наблюдаются в селах Богдановка, Ожга-2, Никольская Саловка. Также от сильного ветра пострадала производственная база СПК «Богдановское».

Читайте также: В районе Мордовии устраняют последствия урагана