13 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 19:45 — REGNUM Курс евро к доллару опускается ниже $1, до минимума с декабря 2002 года, вторую торговую сессию подряд, передает Trend со ссылкой на Day. Az Capital Markets. Единая европейская валюта постепенно дешевела в течение года, а в июне резко упала в цене. Эксперты связывают это с ситуацией на Украине и растущими ценами на российский газ на фоне остановки газопровода «Северный поток — 1» на плановое техобслуживание. Последний раз доллар и евро были в паритете в 2002 году, после выпуска европейских банкнот и монет.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пользователи азербайджанских социальных сетей комментируют происходящее в мире.

Nurbek Kubatov: «С нетерпением жду развала ЕС».

Serg: «Что-то слишком смешно даже».

@trumpotron: «800 г гречки в Германии стоит €2,79».

@Oinathi: »Именно этого хотели США».

@Tehpomoch: «В ноябре будет ещё круче».

Aygul: «Пусть доллар и евро объединяются)».

War Thunder: «А евро уже переводить в доллары?»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара (доллар равен евро) посоветовал хранить все свои сбережения в рублях.

Подписчики ТГ-канала «В Азербайджане» комментируют этот новостной пост в канале.

ПоТрОшИтЕлЬ: »Лучше в манатах».

@ru_h_a: «Зачем мелочиться? Давайте сразу в дошираках».

Stalski: «Да неожиданно, не думал, что американцы и русские так Европу «опустили».

Пользователи YouTube рассуждают под новостными видеороликами о ситуации и делают прогнозы.

Альмира Бекенова: «Глобальной финансовой экономике пришёл конец. Евросоюз распадается. Евро и доллар — это фантики».

Артур Аркадилов: «Евро всегда был дороже, понятно же, и доллар, и евро ненастоящий курс».

Евро и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Inervin: »А нам ведь все время рассказывали, что дешевая валюта — это выгодно для экономики?»

Şeytanlar Alemi: «Для экономии выгодно, но для населения нет, так как импорт дорожает».

Умар Мусаев, пользователь социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пишет у себя на странице: «При паритете в курсе евро к доллару интерес к европейским товарам из США резко возрастёт, таким образом, издержки, связанные с дорогой по отношению к доллару стоимостью евро, снизятся; 2) положительный эффект — снижение уровня инфляции. Заметьте, повышают процентную ставку не с 7% до 9%. Процентная ставка в Евросоюзе на сегодняшний день равна НУЛЮ, то есть проценты ЕЦБ бизнесу бесплатные. А повышение планируется с 0% до 0,5%. Так, повышение ставки станет положительным фактором для экономики Евросоюза, учитывая, что они могут напечатать триллионы евро и пустить их в экономику под 0,5%, что явно несущественный процент!»

Anar Omarova: «Геополитические риски у Европы, инфляция, зависимость от российского газа, миграция людей как с Украины, так и потенциально в случае голода из других стран».

Ildar Salakhut: «Проиграют все, а победит доллар. Как, кстати, и во Второй мировой. Как, кстати, и в Первой. Ради этого вся затея».

Айгерим Надирова: «Интересно, а связано ли подорожание ввозимого бензина в Азербайджан с всей этой ситуацией с курсом?»

13 июля в Азербайджане бензин марки AI-95 резко подорожал на 0,4 маната, или на 25% — до 2 манат за 1 литр.

Рост цены на этот вид бензина, который импортируется в Азербайджан, связан с повышением цен на нефть, а также на нефтепродукты во всем мире, пишет информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Afa: «Нефть продаём, а бензин закупаем. Круто!»

Covid 20: «Первая нефть у нас, первая нефтяная платформа у нас, мировую войну на нашем топливе выиграли, а своего бензина нет, только 92-й, от которого весь мир еще лет 20 назад отказался».

Hamid Hamidov: «Теперь самое главное, чтобы те предприниматели, которые в грузоперевозках, а также в своих личных целях используют бензин марки AI-92, не стали под шумок повышать цену на свою продукцию под соусом: Benzin qalxıb daaa…» Порядочность нашего бизнесмена сейчас очень важна».

@Muza2345: «Цены и без повышения на бензин каждый день растут».