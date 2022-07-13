Кетовский район, Курганская область, , 19:22 — REGNUM В Кетовском районе Курганской области за совершение должностных преступлений перед судом предстанет бывшая глава одного из сельских советов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2019–2020 годах обвиняемая лично изготавливала решения сельской думы о выплате ей премий за успешную деятельность. Фиктивные решения предоставлялись в финансовый отдел администрации Кетовского района для исполнения.

Бывшая глава сельсовета обвиняется по ч.1 ст.292, ч.3 ст.159 УК РФ («Служебный подлог, мошенничество»). Суммы незаконных выплат в СУ СКР по Курганской области не называют. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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