Москва, , 19:19 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 8 июля снизилась на две копейки и составила 50,55 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо за этот период также снизилась в среднем на две копейки и составила 54,40 рубля за литр.

По состоянию на 8 июля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,15 рубля, марки Аи-95 — 51,21 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,11 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в девяти субъектах Федерации. Наиболее значительно он подешевел в Республике Коми — на 5,1%.

Рост цен отмечен в шести российских регионах, наиболее существенный в Ненецком автономном округе — на 0,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.