Вашингтон, , 19:57 — REGNUM В Северной и Южной Америке растет число новых случаев заболевания COVID-19, вызванных быстро распространяющимися субштаммами BA.5 и BA.4 штамма коронавируса «Омикрон», даже несмотря на снижение общего числа случаев заболевания, сообщает 13 июля Reuters со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения (PAHO).

Коронавирус в США The National Guard

На минувшей неделе в Северной и Южной Америке было зарегистрировано 1 562 967 новых случаев COVID-19, в то время как число смертей снизилось на 3,5% — до 4789, сообщили представители PAHO.

Между тем директор организации Карисса Этьенн предупредила, что субштаммы «Омикрона», которые сейчас доминируют в США и ряде других стран, «способствуют распространению новых инфекций по всей Америке».

Напомним, что на субштамм BA.5 в США приходится уже 65% новых случаев заболевания. При этом на два штамма BA.5 и BA.4 вместе взятых приходится более 80% новых случаев заражения. На штамм BA.4 отдельно приходится 16% случаев.

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