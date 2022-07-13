Москва, 13 июля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Стриминговый сервис More. tv сообщил о старте съёмок четвёртого сезона сериала «Трудные подростки». Об этом написал портал «Афиша», ссылаясь на пресс-службу сервиса.

Цитата из сериала Сериал «Трудные подростки»

Ожидается, что к своим ролям в шоу вернутся Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова, Мила Ершова и другие. Премьера новых эпизодов сериала планируется во второй половине 2022 года.

Напомним, сериал «Трудные подростки» рассказывает о бывшем профессиональном футболисте, пытающегося «найти общий язык» с подопечными центра для трудных подростков. Выход первого сезона состоялся в октябре 2019 года.