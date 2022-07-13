Москва, , 19:13 — REGNUM Потребительские цены в России за период со 2 по 8 июля снизились в среднем на 0,03% после роста на 0,23% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала июля, по оценке ведомства, составила 0,17%, а с начала текущего года — 11,60%.

Согласно данным Росстата, за отчётную неделю снизились цены на сахар-песок — на 1,3%, гречневую крупу — на 1,1%, куриные яйца — на 1%, макаронные изделия — на 0,6%, шоколадные конфеты – на 0,5%, подсолнечное масло и вермишель – на 0,4%, варёные колбасы и сметану – на 0,3%, мясо кур, творог, чёрный чай – на 0,2%, свинину и пшено – на 0,1%.

Одновременно с этим маргарин подрожал на 0,5%, мороженая рыба — на 0,4%, баранина, ржаной хлеб и печенье — на 0,3%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сосиски и сардельки, сычужные сыры – на 0,2%, сливочное масло, стерилизованное молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, водка – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,7%. В том числе белокочанная капуста стала дешевле на 13%, свекла — на 8%, картофель — на 7,6%, помидоры – на 4,5%, морковь – на 3,6%, бананы – на 3,3%, репчатый лук — на 1,4%, яблоки – на 1,3%. В то же время огурцы подорожали на 2,2%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, туалетное мыло подорожало на 0,6%, спички и сухие корма для домашних животных — на 0,5%, хозяйственное мыло изубные щётки — на 0,4%, зубные пасты — на 0,3%, туалетная бумага — на 0,2%, пеленки для новорожденных и женские гигиенические прокладки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.