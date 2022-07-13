Ижевск, 13 июля 2022, 19:10 — REGNUM Природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать администрацию Ижевска и Управление благоустройства и охраны окружающей среды города провести капитальный ремонт гидротехнических сооружений, обеспечив их безопасность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В ходе проведенного анализа был установлено, что идротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, по улицам Автозаводская, Новосмирновская и на реке Пазелинка содержатся в недопустимом состоянии. Так, на водосбросных сооружениях отсутствуют сороудерживающие решетки и крепления подводящего грунтового канала. Выявлено зарастание откосов плотины, отсутствие крепления откосов и ряд других дефектов.
Суд полностью удовлетворил требования природоохранного прокурора.
Как сообщало ИА REGNUM, до конца текущего года планировалось отремонтировать гидротехнические сооружения в четырех районах Удмуртии. Годом ранее отремонтировали ГТС в Сарапульском и Камбарском районах, на это было выделено 36 млн рублей.