Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Данные по инфляции в США за июнь были «неприемлемо высокими», однако они устарели, учитывая недавнее падение цен на бензин, заявил глава Белого дома Джо Байден. Об этом сообщает 13 июля Reuters.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Только на бензин пришлась почти половина месячного роста инфляции. Сегодняшние данные не учитывают того, как повлияло на ситуацию почти 30-дневное снижение цен на бензин, которые с середины июня упали примерно на 40 центов», — заверил Байден недовольных ростом цен жителей Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что безработица в США может вырасти до 6-7%.

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