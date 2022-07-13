Вашингтон, 13 июля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Данные по инфляции в США за июнь были «неприемлемо высокими», однако они устарели, учитывая недавнее падение цен на бензин, заявил глава Белого дома Джо Байден. Об этом сообщает 13 июля Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Только на бензин пришлась почти половина месячного роста инфляции. Сегодняшние данные не учитывают того, как повлияло на ситуацию почти 30-дневное снижение цен на бензин, которые с середины июня упали примерно на 40 центов», — заверил Байден недовольных ростом цен жителей Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что безработица в США может вырасти до 6-7%.