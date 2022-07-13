Москва, 13 июля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Парламентарии ожидают от учёных ответа на вопрос, возможно ли создание биологического оружия с учетом расовой принадлежности человека. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

«Я хотел бы еще раз вернуться к одному вопросу, который поднимался на нашем предыдущем заседании научно-консультативного совета и который мы по-прежнему ожидаем в плане внесения в него исчерпывающей ясности от наших дискуссий с учеными. Вопрос — возможно ли создание биологического оружия избирательного действия, условно говоря, этнического оружия с учетом научно-технических достижений в генной инженерии и синтетической биологии», — сказал сенатор.

Есть также понимание, что работа в этом направлении активно ведется американцами на Украине, отметил Косачёв.

Он также сообщил, что Госдума и Совфед подготовят новые законопроекты об обеспечении безопасности России в бактериологической сфере.