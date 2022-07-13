Вашингтон, 13 июля 2022, 19:25 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен по возможности сократить количество рукопожатий во время визитов в Израиль и Саудовскую Аравию. Данное решение принято президентом в целях предосторожности на фоне распространения COVID-19, сообщает 13 июля Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Джо Байден
Джо Байден
U.S. Department of Defence

«Сейчас мы находимся на той стадии пандемии, когда мы стремимся уменьшить количество контактов и постоянно носить маски… чтобы минимизировать распространение», — ответил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан журналистам во время полета в Израиль, когда его спросили, планирует ли Байден пожимать руки во время поездки.

Вместе с тем отмечается, что такие предостережения, возможно, позволят Байдену избежать фотографий с рукопожатием с наследным принцем Саудовской Аравии.

Напомним, что 12 июля иранский эксперт заявил, что поездка президента Соединенных Штатов Джо Байдена на Ближний Восток направлена на создание региональной армии против России, Китая и Ирана.

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