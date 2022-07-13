Вашингтон, 13 июля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен по возможности сократить количество рукопожатий во время визитов в Израиль и Саудовскую Аравию. Данное решение принято президентом в целях предосторожности на фоне распространения COVID-19, сообщает 13 июля Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

U.S. Department of Defence Джо Байден

«Сейчас мы находимся на той стадии пандемии, когда мы стремимся уменьшить количество контактов и постоянно носить маски… чтобы минимизировать распространение», — ответил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан журналистам во время полета в Израиль, когда его спросили, планирует ли Байден пожимать руки во время поездки.

Вместе с тем отмечается, что такие предостережения, возможно, позволят Байдену избежать фотографий с рукопожатием с наследным принцем Саудовской Аравии.

Напомним, что 12 июля иранский эксперт заявил, что поездка президента Соединенных Штатов Джо Байдена на Ближний Восток направлена на создание региональной армии против России, Китая и Ирана.