Луганск, 13 июля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Захваченную в Донбассе бойцами Народной милиции ЛНР американскую 155-мм гаубицу М777 обслуживали и охраняли иностранные наемники, сообщил 13 июля военкор Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.

Sgt. Jose E. Guillen. USMC 155-мм гаубица M777

Он отметил, что гаубица, также известная под прозвищем «три топора», была оснащена баллистическим вычислителем, который уже передан соответствующим специалистам для изучения.

«Три топора» нашли бойцы НМ ЛНР. Из пушки боевики киевского режима били по кварталам Рубежного. Руководил расчетом иностранный темнокожий специалист, охраняли гаубицу иностранные наемники. Пушка б/у и с большим пробегом по Украине (пострадала в ходе успешной контрбатарейной борьбы).

Но это версия с цифровым баллистическим калькулятором. Боевая информационная система уже уехала в закрытые ведомства.

Поздравляем бойцов 2 АК ЛНР», — сообщил Поддубный.