Тобольский район, Тюменская область, 13 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Тюменской области с 13 июля на территории деревни Медведчикова Тобольского района введён карантин по бешенству животных. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

I.myegy.to Лис

В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Туда наведалась бешеная лиса. Карантин установлен в радиусе трёх километров.

Контроль за выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя возложен на управление ветеринарии Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Юстинском районе Калмыкии установлен карантин из-за бешеного камышового кота.