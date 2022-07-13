Оттава, , 18:48 — REGNUM Оттаве было тяжело принять положительное решение о передаче Германии турбины для газопровода «Северный поток», заявил 13 июля журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

«Это было очень трудное решение», — сказал политик, пообещав при этом, что, несмотря на передачу турбины, «Канада и дальше продолжит безоговорочно поддерживать Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для «Северного потока».

Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата из Канады ориентировочно должна состояться после 14 июля. Доставка его в Россию через Германию потребует ещё около двух недель. После этого несколько дней может уйти на установку оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада отправит турбину для «Северного потока» после 14 июля — СМИ