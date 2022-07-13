Нижний Новгород, , 18:36 — REGNUM Около 31% жителей Нижнего Новгорода жалуются на то, заработной платы им не хватает даже на основные нужды. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками рекрутингового сервиса «Head Hunter».

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А ещё 42% опрошенных заявили о том, что зарплаты им хватает с трудом.

При этом наиболее часто на нехватку денег сетуют нижегородцы в возрасте от 45 до 54 лет — таковых среди участников исследования насчитывается 47%.

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Из-за недостатка денег две трети жителей столицы Приволжья вынуждены отказаться от путешествий и покупки новой одежды и обуви. Половина — от развлечений. Каждый четвёртый — от платной медицины и лекарств. Каждый шестой — от получения образования.

Также стало известно о том, что лишь 28% нижегородцев считают свою зарплату достаточной, чтобы покрыть основные расходы.

Среди тех, кто жалуется на нехватку денег, 38% мечтают о прибавеке к зарплате в размере более 20 тысяч рублей. Каждый четвёртый хотел бы повысить ежемесячный доход на 15 тысяч — 20 тысяч рублей.

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Ещё 27% надеются получить дополнительные 10 тысяч — 15 тысяч рублей. Также 7% заявили о том, что были бы рады увеличению заработной платы даже на сумму менее 10 тысяч рублей в месяц.

Треть респондентов в случае нехватки денег вынуждены обращаться к родственникам, друзьям или коллегам по работе, чтобы одолжить недостающую сумму. Ещё четверть — пользуются кредитной картой.

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