Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Дорожное движение в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга временно ограничат из-за репетиций Главного военно-морского парада, который состоится в День ВМФ. Об этом 13 июля сообщили в городском медиацентре.

Перекрытия в связи с репетициями парада

Владельцы транспортных средств будут вынуждены пересмотреть свой маршрут, передвигаясь по центру города. Так, первое ограничение движения введут 14 июля 2022 года с 19:00 до 22:00 мск. Затем повторят 19 и 21 июля — с 19:00 до 23:00.

Будут перекрыты Адмиралтейская набережная, Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английская набережная — от Сенатской площади до Благовещенского моста, а также Адмиралтейский проезд.

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Напомним, День Военно-морского флота в этом году приходится на 31 июля. Главный военно-морской парад на Неве и в акватории Финского залива являются неотъемлемой и традиционной частью мероприятия.