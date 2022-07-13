Бишкек, 13 июля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления о временном снижении в 10 раз ставки акцизного налога на безалкогольные энергетические напитки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Чиновники считают, что его нужно уменьшить с 10 до 1 сома (с 7,5 до 0,75 рубля) за литр — в целях оказания поддержки бизнесу и обеспечения доступных цен на такие товары для населения.

В ведомстве предлагают ввести эти послабления на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

«Это необходимо для недопущения резкого повышения цен на данные товары и ухода субъектов предпринимательства в теневой оборот», — подчёркивают авторы инициативы.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июля 2022 года в Киргизии вводится акцизный налог на тонизирующие напитки в размере 10 сомов (7,5 рубля) за литр. В 2023 году его ставка вырастет до 20 сомов (15 рублей), а с 2024 года — до 30 сомов (22,5 рубля).