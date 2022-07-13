Озёрск, Челябинская область, 13 июля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Челябинской области 41-летний житель Озёрска осуждён за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено 23 ноября 2020 года. На почве ревности гражданин пришёл к 37-летней даме и нанёс ей не менее пяти ножевых ранений. В результате женщина скончалась на месте.

Суд назначил ему 11 лет заключения. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.