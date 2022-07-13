Нарын, Киргизия, , 18:16 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали пятерых граждан, незаконно похищавших уголь с месторождения «Ак Улак» в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что злоумышленников удалось поймать с поличным, когда они пытались вывезти 150 тонн твёрдого топлива по поддельным накладным документам.

Сейчас спецслужбы Киргизии совместно с прокуратурой и правоохранительными органами пытаются установить, сколько угля ранее успели похитить задержанные, используя эту мошенническую схему.

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