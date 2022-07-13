МЧС, полиция и лесники Кузбасса будут вместе бороться с природными пожарами
Кемеровская область, 5 апреля, 2012, 13:29 — ИА Регнум. Для организации межведомственного взаимодействия во время пожароопасного периода руководством Главного управления
Сейчас сотрудники государственного пожарного надзора завершают проверки противопожарного состояния населённых пунктов, дачных некоммерческих объединений и садово-огороднических товариществ, а также объектов экономики (станций перекачки и магистральных нефте- и газопроводов, полос отводов вдоль автомобильных и железных дорог). В ближайшее время подобные проверки пройдут в детских загородных спортивных и оздоровительных лагерях, санаториях и домах отдыха, прилегающих к лесным массивам.
С начала апреля во всех местных гарнизонах пожарной охраны созданы и приступили к патрулированию территорий городов и районов мобильные группы. За неполную неделю они совершили 240 выездов для мониторинга пожарной обстановки.