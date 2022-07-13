Челябинск, , 18:15 — REGNUM В Челябинске поймали 14 человек, подозреваемых в создании организованного преступного сообщества и участии в нём. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следователи считают, что эти граждане занимались незаконной банковской деятельностью. Для своих противозаконных целей они создали более 28 коммерческих организаций. Группировке удалось извлечь доход в сумме порядка 12 млн рублей.

Противоправная деятельность соучастников была пресечена сотрудниками полиции и ФСБ при поддержке Росгвардии.

В ходе обысков в Челябинске у них изъяли 230 печатей юридических лиц, примерно 600 банковских карт, мобильные телефоны, компьютерная техника и т.д. Уголовные дела возбуждены по четырём статьям Уголовного кодекса России, материалы соединены в одно производство. Проводятся следственные действия.

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