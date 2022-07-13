Челябинск, 13 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Челябинске поймали 14 человек, подозреваемых в создании организованного преступного сообщества и участии в нём. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следователи считают, что эти граждане занимались незаконной банковской деятельностью. Для своих противозаконных целей они создали более 28 коммерческих организаций. Группировке удалось извлечь доход в сумме порядка 12 млн рублей.

Противоправная деятельность соучастников была пресечена сотрудниками полиции и ФСБ при поддержке Росгвардии.

В ходе обысков в Челябинске у них изъяли 230 печатей юридических лиц, примерно 600 банковских карт, мобильные телефоны, компьютерная техника и т.д. Уголовные дела возбуждены по четырём статьям Уголовного кодекса России, материалы соединены в одно производство. Проводятся следственные действия.

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