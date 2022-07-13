Анкара, , 18:14 — REGNUM 33-летний экс-полузащитник сборной Германии Месут Озил сегодня, 13 июля, покинул турецкий футбольный клуб «Фенербахче» на правах свободного агента. Об этом сообщили на официальном сайте клуб.

Месут Озил Granada

За «Фенербахче» Месут Озил выступал с 25 января 2021 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги 2021/22 Месут Озил принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.