Анкара, 13 июля 2022, 18:14 — REGNUM 33-летний экс-полузащитник сборной Германии Месут Озил сегодня, 13 июля, покинул турецкий футбольный клуб «Фенербахче» на правах свободного агента. Об этом сообщили на официальном сайте клуб.
За «Фенербахче» Месут Озил выступал с 25 января 2021 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро.
В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги 2021/22 Месут Озил принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.