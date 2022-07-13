Анкара, , 18:09 — REGNUM В Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по проблеме вывоза украинского продовольствия по Чёрному морю, сообщает 13 июля турецкое министерство обороны.

Стамбул Worldimage.co.uk

Отмечено, что переговоры велись в закрытом режиме на одном из военных объектов.

Итоги встречи не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что военное ведомство России принимает участие в четырехсторонних переговорах в Стамбуле и представило там свои предложения по организации вывоза зерна из черноморских портов Украины.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, а также напомнил, что украинские военные сами заминировали морские порты.

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